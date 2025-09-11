池袋にいたこれマジでなんだったんだ」「だいぶ前に吉祥寺で目撃したのは...」Xで、成人男性の身長をゆうに超えるほどの巨大な「羊」の目撃情報が相次いでいる。これに、「わたしです」と名乗り出るアカウントがあった。足長大道芸人「せせらぎ」さんだ。Xユーザーらが目撃した「羊」は、せせらぎさんのパフォーマンスだった。せせらぎさんはいったい何者なのだろうか。本人に詳しく聞いた。目撃情報相次ぐ「めっちゃ大きいけど