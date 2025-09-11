内閣府特命担当の伊東良孝大臣が、地方創生の取り組みを視察するため高知県内を訪れました。9月11日、高知を訪れたのは内閣府特命担当の伊東良孝大臣です。新しい地方経済･生活環境創生を担当している伊東大臣は11日午前、日高村を訪れ松岡村長やNPO法人日高わのわ会の安岡理事長と懇談しました。伊東大臣は、日高村が積極的に進めるスマートフォンの活用のほか、障害がある人や高齢者など誰もが居場所と役割をもって活躍で