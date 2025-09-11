高知県いの町の小学生が食育の授業の一環で、地元の果樹園で生産するブドウについて学んだ後、味のリポートに挑戦しました。9月10日、いの町波川にある畑山果樹園で地元の川内小学校の3年生7人が、食育の授業の一環でブドウについて学びました。食に関する授業は、生産者の畑山健さんが毎年、地元の子どもたちを受け入れていて26年目です。畑山果樹園では20アールほどの畑で17品種のブドウを栽培していて児童が味わう