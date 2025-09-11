大都市・名古屋を襲った未曽有の豪雨から25年。当時の様子を振り返ります。 【写真を見る】「本当に海だもん…」あの日何が起きたのか 浸水･停電･交通まひ･災害ごみ…“忘れられない浸水被害” 映像を振り返る【東海豪雨25年】 この日1日で降った雨の量＝428ミリは、名古屋地方気象台が1890年に観測を始めて以来、今なお最大です。 名古屋市天白区では…（2000年9月 撮影：伊藤嘉苗さん）「洪水だよ！もうあそこの家なんか…床