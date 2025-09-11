東京時間17:45現在 香港ハンセン指数 26086.32（-113.94-0.43%） 中国上海総合指数 3875.31（+63.09+1.65%） 台湾加権指数 25215.71（+23.12+0.09%） 韓国総合株価指数 3344.20（+29.67+0.90%） 豪ＡＳＸ２００指数 8805.03（-25.40-0.29%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81557.88（+132.73+0.16%） １１日のアジア株は総じて上昇。上海株は大幅続伸。半導体関連株やハイテク株などを