ひきこもりや障害のある人、またその家族である従業員などをどのように企業がサポートするのかを学ぶ研修会が、高知県香南市で開かれました。香南市の技研製作所で開かれた企業向けの研修会には、県内14の企業から約20人が参加しました。研修会の講師はひきこもりや障害のある人、その家族を支援するため教育や行政など専門分野の壁を越えて連携する協議会「とさブリッジ」の専門家2人が務め、当事者への向き合い方や家族に