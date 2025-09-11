ユーロ圏１０年債利回り格差仏７９、伊８０ｂｐ逆転現象は一服 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%） ドイツ2.664 フランス3.456（+79） イタリア3.461（+80） スペイン3.235（+57） オランダ2.83（+17） ギリシャ3.322（+66） ポルトガル3.075（+41） ベルギー3.201（+54） オーストリア2.972（+31） アイルランド