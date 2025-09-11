１１日、男子シングルス１回戦を終え、握手を交わす薛飛（左）と張本智和。（マカオ＝新華社配信／張金加）【新華社マカオ9月11日】卓球のワールドテーブルテニス（WTT）チャンピオンズマカオ大会は11日、中国マカオ特別行政区で男子シングルス1回戦が行われ、中国の薛飛（せつ・ひ）が張本智和を3-0で下し、ベスト16に進んだ。１１日、男子シングルス１回戦でリターンする薛飛。（マカオ＝新華社配信／張金加）１１日、男子シン