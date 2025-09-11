警視庁によりますと、きょう（11日）午後4時前、東京・大田区令和島にあるコンテナのターミナルで、「人がコンテナの下敷きになっている」と119番通報がありました。積まれていたコンテナが何らかの原因で崩れたとみられ、重機で作業していた男性1人が下敷きになっていて、警視庁などが救助にあたっています。また、別の男性作業員1人もけがをして搬送されましたが、意識はあるということです。当時、現場周辺は雨や風が強かったと