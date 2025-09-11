北朝鮮の金正恩総書記の娘について、韓国の情報機関が、有力な後継者としての地位を固めたと分析していることが明らかになりました。金総書記の健康状態は「正常範囲」としています。韓国の情報機関「国家情報院」から報告を受けた与野党の議員が明らかにしたものです。それによりますと、北朝鮮の金総書記が式典に出席するため中国を訪れた際に娘を同行させたことについて、「海外経験を積み重ね、有力な後継者としての地位を固め