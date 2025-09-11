10日、ロンドンの裁判所の壁に描かれたバンクシーの新作を消す作業員（AP＝共同）【ロンドン共同】正体不明の芸術家バンクシーがロンドンの裁判所の壁に描いた新作が、裁判所当局によって消された。英メディアが10日報じた。新作はガザ情勢を巡る英国での抗議デモとの関連が指摘されていた。建物が歴史的な建造物に指定されており保存対象だとの理由だが、ネット上では批判の声も上がる。新作は8日に公開。倒れたデモ参加者に