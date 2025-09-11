11日午後1時50分ごろ、山口市鋳銭司の県道で「バスと衝突した」とトラックの運転手から110番があった。山口南署や市によるとバスは横転し、乗っていた認定こども園の園児5人が救急搬送された。いずれも命に別条はない。現場は信号のない丁字路。署が事故の詳しい原因を調べている。