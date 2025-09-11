11日午後6時30分、東京都と気象台は、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞土砂災害警戒情報を解除します。＜解除された市区町村＞・港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区