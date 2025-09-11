山形県内ではクマの目撃が相次ぎ、例年にないペースで確認されています。クマによる食害も相次いで発生していて、山形市では栗やトウモロコシが食い荒らされる被害が確認されました。 【写真を見る】クリにモモ、トウモロコシも...県内でクマによる食害相次ぐクマ目撃件数は去年の約3倍に（山形） 山形市蔵王堀田です。山沿いの農地で、きのう栗が食い荒らされているのが確認されました。現場の状況などからクマによる