おととい、山形県川西町で女性から現金５００円を奪って逃げたとして、きのう緊急逮捕された６８歳の男が「金がほしかった」という趣旨の話をしていることがわかりました。 【画像】事件現場など また、防犯カメラの映像から、男は犯行前から現場付近にいたとみられるということです。 強盗の容疑できのう緊急逮捕されたのは、川西町時田の無職松浦昭一容疑者（６８）です。 警察によりますと、松浦容疑者は、おととい午後９時