10日、イギリス軍のヘリコプターから操縦席の窓ガラスが鹿児島湾に落下していたことが分かりました。県によりますと10日午後8時15分ごろ、海上自衛隊鹿屋航空基地から西に約12キロの海上にイギリス軍のヘリコプターから部品が落下したと九州防衛局から情報提供がありました。九州防衛局によりますと10日午後2時40分ごろ、イギリス軍に所属するヘリコプター「AW - 101」の操縦席の左側の窓ガラスが落下した