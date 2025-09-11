９月１１日午前９時ごろの北海道羽幌町です。日本海に竜巻とみられるものが発生しました。 濃いグレーの雲の底から海上に向けて漏斗状の雲が伸びていて、海水が巻き上げられている様子がわかります。１１日の道内は、上空に寒気を伴う気圧の谷が通過した影響で、大気の状態が非常に不安定となりました。 三笠市で午後０時半ごろに撮影された映像です。“ひょう”とみられるものが突然降りました。撮影者によると、仕事