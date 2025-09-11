日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 293( 293) 12月限 317( 283) TOPIX先物 9月限1132(1132) 12月限1455(1155) 日経225ミニ 9月限 240( 240)