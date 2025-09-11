【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月11日9時 （日本時間）、LE SSERAFIMがアメリカの地上波テレビ局NBCのバラエティ番組『アメリカズ・ゴット・タレント（America’s Got Talent）』に出演し、圧巻のステージで現地の観客と視聴者を魅了した。 ■圧巻のステージで視聴者を魅了 LE SSERAFIMは、K-POPガールグループとして初めて同番組への出演を果たし、韓国の歌手としてはBTSに続いて2度目の出