日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月11日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限9720(8735) 12月限 25268( 22905) TOPIX先物 9月限4172(4090) 12月限 30386( 29416) 日経225ミニ 9月限 82597( 8259