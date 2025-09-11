広島ドラゴンフライズの公式アンバサダーに、バスケ日本代表のチアリーダーの経験もあるMIYUKOさんが就任しました。MIYUKOさんはBリーグの京都ハンナリーズや千葉ジェッツのチアリーダーを務め、2019年からはバスケ日本代表のオフィシャルチアリーダーズ『AKATSUKI VENUS』としても活躍しました。広島ドラゴンフライズでは2025-26シーズン始動する専属パフォ