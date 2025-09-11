日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万3375円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 234( 234) 松井証券42(42) SBI証券 52(32) 安藤証券24(24) JPモル