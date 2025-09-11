大阪9月限 日経225先物44440+570（+1.29％） TOPIX先物3151.0+5.0（+0.15％） 大阪12月限 日経225先物44170+530（+1.21％） TOPIX先物3127.0+5.5（+0.17％） 日経225先物（9月限）は前日比570円高の4万4440円で取引を終了。寄り付きは4万4000円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万3900円）を上回る形から、買いが先行した。4万4000円を回復して始まったこともあり、買い一巡後は利益確定に伴う