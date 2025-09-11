放送中の連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）では、今田美桜が演じるヒロインの朝田のぶとお見合い結婚をする一途な好青年になり、その一方で、『愛の、がっこう。』（フジテレビ）では木村文乃が演じる愛実の「粘着質な婚約者」として登場、話題になっているのが俳優の中島歩だ。「『同じ俳優なのか』と思うほど、演技の振り幅が大きくて驚きますが、どちらのドラマでも共通しているのは『憎めない不器用な男』です。『あんぱん