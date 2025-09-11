◇セ・リーグ巨人―広島（2025年9月11日東京D）4連勝中の巨人が初回に2点を奪ってあっという間に逆転した。先発右腕・山崎が初回、小園に右越え3号ソロを被弾。今カード3試合連続で小園に初回先制打を許すという、首位打者のタイトルを争う泉口にとっても厳しい展開で始まったが、0―1で迎えたその裏だった。1死から2番・キャベッジが右中間二塁打で出塁。2死後、4番・岡本が右翼線へ適時二塁打して追いつくと、岸田が