JR東日本によりますと、大雨の影響で運転を見合わせていた南武線と東海道線は午後6時前までに運転を再開しました。このほか首都圏のJR線では山手線と横須賀線も一時、運転を見合わせましたが、すでに運転再開しています。栃木県の烏山線は、11日は終日、運転を取りやめるということです。東急電鉄では目黒線、大井町線、池上線、新横浜線で運転を見合わせていて、運転再開の見込みは立っていません。また東武鉄道はスカイツリーラ