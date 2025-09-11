湯河原町でのサルによる被害件数神奈川県湯河原町でニホンザルによる生活被害が深刻化している。町に生息する「Ｔ１群」と呼ばれる群れが年々町中での出没頻度を増し、凶暴化も進んでいる。町内では２０２４年の１年間で１万８５４件の生活被害が確認されており、町は群れの全頭捕獲（駆除）を目標に県などと調整していく。町は町民らから生活被害の報告が相次いでいたことを受け、今年２月１２日から４月２５日までの間、住民