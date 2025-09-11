Microsoft製統合開発環境(IDE)「Visual Studio」のプレビュー版にあたる「Visual Studio 2026 Insiders」が2025年9月10日に公開されました。Visual Studio 2026 InsidersはAIアシスタントの統合に重点を置いて開発されているほか、外観の更新も含まれています。Visual Studio 2026 Insiders - Faster, smarter IDEhttps://visualstudio.microsoft.com/insiders/Visual Studio 2026 Insiders is here! - Visual Studio Bloghttps://