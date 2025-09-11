宮野真守が、11月19日にリリースする8thアルバムのタイトルが『FACE』に決定したことを発表し、ジャケット写真を公開した。◆宮野真守 画像今回のアルバム『FACE』にはその変幻自在で多面的な魅力が凝縮されており、タイトルとあわせて公開されたジャケット写真においても、アシンメトリーなアートメイクや自分自身と向かい合う二人の宮野真守の姿から、多彩で多面的な宮野真守のエンターテインメント性が見て取れる。初回限定盤・