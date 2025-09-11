友成空が、NHK総合にて放送予定のTVアニメ『キングダム』第6シリーズEDテーマ「咆哮」を10月19日にリリースすることを発表した。さらに、楽曲の一部が聴ける本予告第2弾映像も公開された。本作は、「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて大人気連載中の原 泰久による漫画『キングダム』のTVアニメ。原作コミックスは発行部数累計1億1千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画『キングダム 大将軍の帰還』が公開され、興行収入