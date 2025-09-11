毎週木曜10時に放送中の『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）の物語も終盤に差し掛かってきた。木村文乃演じる主人公の愛実がついに親元を離れた第9話。高圧的で支配的な父親が迫る状況からの脱出、はじめての一人暮らしや買い食い。一方、Snow Manのラウール演じるカヲルも、ホストクラブ「THE JOKER」が閉店される方針となり、ルームメイトの竹千代（坂口涼太郎）も実家に帰ってしまった。2人の環境の変化の訪れを描くような