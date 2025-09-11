SWAY、約3年半ぶりとなるDef Jam Recordings 3rdフルアルバム『PSYCHO JUNK』（読み：サイコージャン）を9月12日にサプライズリリースすることを発表した。数日前からSWAYのInstagramでリリースを匂わすリーク投稿がされ、ファンからはいつ正式なインフォメーションが伝えられるのか、など期待の声が拡散されていた中での発表となった。制作期間は2024年明けから1年以上かけたという全11曲収録の『PSYCHO JUNK』には、E.V.P、D.O、