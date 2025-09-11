ドウシシャは、音楽アーティスト 「ずっと真夜中でいいのに。」とコラボレーションした多機能ラジカセ「BOOMBOX『SCR-B9(Z)』」を、ZUTOMAYO PREMIUM会員限定で先行予約を開始しました。受付期間は9月9日12時〜9月15日23時59分まで。 「BOOMBOX『SCR-B9(Z)』」 なお、一般販売は2026年3月頃にZUTOMAYO MART台数限定で予定をしています。 記事のポイント 昭和レトロとしてZ世代を中心に人気となっている「カセットテー