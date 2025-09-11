◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１１日・東京ドーム）初回に１点を先制された巨人が直後に逆転した。１回１死で、広島の先発・高太一投手からキャベッジ外野手が右中間を破る二塁打で出塁。泉口友汰内野手の二ゴロで２死三塁となったところで、岡本和真内野手が右越えの適時二塁打を放ち、同点とした。なおも２死二塁で岸田行倫捕手が四球を選び一、二塁とチャンスが続き、中山礼都内野手の中前タイムリーで２点目を奪