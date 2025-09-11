プロダンサーでパリ五輪ブレイキン男子に日本代表、半井（なからい）重幸（ダンサー名・Ｓｈｉｇｅｋｉｘ）が１１日、静岡県磐田市の豊岡中学校を訪問。「夢をかたちに」をテーマに講演を行った。講演は対談方式で行われ、７歳でブレイキンを始めたきっかけは「姉が踊るのを見て、かっこいいと思ったから」と明かした。その後は「技ができるようになる達成感やワクワク感」が好きで打ち込んだという。海外遠征でのルーチンは