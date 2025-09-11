カリスマホストで、実業家のＲＯＬＡＮＤの生放送ニュース番組出演時の格好が話題を呼んでいる。ＲＯＬＡＮＤは１１日に自身のインスタグラムを更新。「ＮＨＫの生のニュース番組にいきなり鬼舞辻無惨のジェネリックみたいな格好で出演してしまってすみませんでした。観てのとおり地上波史上稀に見る違和感となっております。」とつづり、出演時の映像を添えた。また、「しかしながら晴れてＮＨＫのニュースに出た初め