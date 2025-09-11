全日本大学野球連盟は１１日、ホームページのプロ志望届提出者のリストを更新。大学日本代表としても活躍した近大・勝田成内野手や、早大からは田和廉投手と尾瀬雄大外野手らが新たに加わり、計３３人になった。近大・勝田は身長１６３センチ。ＮＰＢ入りを決めれば西武・滝沢の身長１６４センチを下回り、現在の１２球団で最も小柄なＮＰＢ選手となる。日本高野連でも同日、ホームページを更新。東海大甲府の鈴木蓮吾投手ら