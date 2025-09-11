「X-MEN」シリーズのチャールズ・エグゼビア/プロフェッサーX役や「IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。」（2019年）のビル・デンブロウ役などで知られる俳優ジェームズ・マカヴォイ（46）が、カナダ・トロント市内のバーでもめ事に巻き込まれたようだ。先日、トロント国際映画祭で監督デビュー作となる「カリフォルニア・スキーミン」のプレミアに出席していたジェ}