Ratata Artsは、Game Source Entertainmentがパブリッシングを担当、Ratata Artsが開発を担当した、リズムアクションゲーム『ラタタン』のアーリーアクセス開始を記念した特別番組を2025年9月14日(日) 21:00より配信します。 Ratata Arts『ラタタン』アーリーアクセス開始記念 対応機種：PC / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /Nintendo Switch(TM) /Xbox Series発売日：2025年9