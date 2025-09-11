KOBE STYLEは、2025年9月17日(水)・18日(木)に開催される「リフォーム産業フェア」に出展します。 KOBE STYLE KOBE STYLEは、2025年9月17日(水)・18日(木)に開催される「リフォーム産業フェア」に出展。会場では、2025年12月に販売予定のセミオーダーキッチン「FUN×kitchen(ファンキッチン)」の新ラインのキッチンを初公開。同じく12月よりラインナップを刷新するデザインユニットバス「routine(ルーティン)」も