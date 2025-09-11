【新華社海口9月11日】中国海南省陵水リー族自治県でこのほど、人気アザラシ「阿儂（アーノン）」が総合的な健康診断を受けた。「阿儂」は2024年、同省文昌市東郊鎮の海岸に迷い込んだ野生のアザラシ。発見当時、漁師から餌を与えられ人に懐き、そのまま海岸にとどまった。愛らしい様子を見ようと大勢の観光客が訪れたが、過度な餌やりや接触などの行為が「阿儂」に大きな負担を与えた。事態を重く見た海南省水生野生動物救