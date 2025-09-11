来年度からの公立化へ向け準備が進む酒田市の東北公益文科大学は11日、来年春に国際学部を新設することを明らかにしました。東北公益文科大学神田直弥学長「設置認可申請を進めていた国際学部ですが文部科学大臣より認可書が交付されまして令和8年（2026）年4月から従来の公益学部に加え国際学部を擁する2学部体制へと移行いたします。」東北公益文科大学の神田直弥学長は記者会見で文部科学省の認可をうけて来年4月1日に国際学