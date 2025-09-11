今年の夏、庄内浜での密漁摘発に伴い押収されたサザエやアワビなどの画像です。こうした密漁をめぐって酒田海上保安部が県内外の男女合わせて16人を摘発していたことが明らかになりました。「バーベキューで食べよう」などと安易な動機から密漁に及んだケースが多いということです。漁業法違反などの疑いで摘発されたのは県内11人、県外5人の合わせて16人で、県内の11人のうち4人が庄内地域の居住者でした。酒田