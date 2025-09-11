マウスコンピューターが、ゲーミングパソコンブランド『NEXTGEAR』から、ブランド初となるフルタワー型デスクトップパソコンと、リニューアルしたミニタワー型デスクトップパソコンを9月11日より販売開始。その発表会が9月9日に行われ、同社の代表取締役社長・軣（とどろき）秀樹氏のほか、AMD社・Jackie Kwon氏、Linkworld社・Jefferson Lin氏が登壇した。『NEXTGEA【写真】『NEXTGEAR』の新作■昨年は販売台数5倍に成長、長時