◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2025年9月11日エスコンＦ）日本ハム・新庄剛志監督（53）の打線組み替えがまたも的中した。野村佑希を今季1番に初起用すると、初回にそこから5連打で3点を挙げた。9日のソフトバンク戦では1軍昇格したばかりの今川優馬を「2番・中堅」に抜てきすると1号ソロを含む3打点と大活躍した。この日も1番・野村の左前打から2番・今川、3番・レイエス、4番・郡司、5番・清宮幸まで5連打し