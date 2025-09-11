元巨人監督の高橋由伸氏(50)が11日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットが反響を呼んでいる。高橋氏は「先日、仕事で一緒になった鳥谷と食事に行きました。楽しい時間を過ごせました」とつづり、阪神などで活躍した鳥谷敬氏との2ショットをアップした。この投稿にファンが歓喜。「羨ましい！プロ野球界で屈指のイケメンだよね〜」「胸熱！！」「由伸さんの人脈ってやっぱりすごい」「早慶、阪神巨人、永遠の