立憲民主党の両院議員総会で新執行部が発足し、あいさつする野田代表。左は安住幹事長、右は近藤代表代行＝11日午後、東京・永田町の党本部立憲民主党は11日、党本部で両院議員総会を開き、党勢回復に向けた新執行部の体制を承認した。幹事長に安住淳衆院予算委員長（63）が就任。政調会長には衆院当選2回の本庄知史衆院議員（50）を抜てきし、刷新感を打ち出した。野田佳彦代表は政権交代を目指して少数与党と対峙し、野党連携