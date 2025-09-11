【12日（金）全国天気】・秋雨前線は弱まるも不安定続く・関東以西は、雷雨に注意・北日本は安定した青空12日（金）は停滞していた秋雨前線が南へ下がり、活動が弱まるでしょう。今週初めの8日（月）からずっと停滞していたので、5日ぶりに本州付近から前線の姿がなくなることになります。ただ、湿った空気はすぐになくなるわけではなく、東日本から西日本にかけて滞留するでしょう。このため、関東から九州にかけて、不安定な状態