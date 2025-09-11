21日から始まる秋の全国交通安全運動を前に、東京タワーでは日本テレビの山本里咲アナウンサーが警視庁の一日署長をつとめました。11日午後、港区の東京タワーの展望台では、日本テレビの山本里咲アナウンサーが警視庁愛宕署の一日警察署長をつとめました。警視庁の「ピーポくん」が愛宕署の吉武署長をさえぎって、一日署長からのあいさつを促すと、山本アナウンサーは「思いやり、ゆずり合いの気持ちで交通マナーを実践してほしい