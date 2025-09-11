バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が、ダウン症の姉・みっちゃんこと、未知子さんとのLINEでのやり取りを公開。誕生日プレゼントに喜ぶ未知子さんの姿に反響が寄せられている。【映像】誕生日プレゼントに喜ぶ姉・未知子さん＆LINEのやり取りこれまでにもInstagramで、未知子さんと買い物を楽しむ様子や、高嶋が発したテレビでの発言に対する「お叱りLINE」など、家族との日常を発信してきた高嶋。2025年9月10日の更新では、